CHP’den İstanbul depremi senaryosu: "48 bin binada ağır hasar olacak"

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, geçen hafta depreme hazırlık konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek olası İstanbul depremiyle ilgili verilerin yer aldığı bir rapor sundu. Raporda şu bilgiler yer aldı: İlçelere göre durum: Arnavutköy’de 2 bin, Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10bin, Bakır-köy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin, Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin, Tuz-la’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor.

Devasa barınma ihtiyacı: Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500, Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin, Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te 28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin 600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900, Zeytinburnu’nda 31 bin hane için geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak.

Avcılar ve Silivri: Avcılar’da incelenen 330 yapı arasında, 136 adedinin ağır/çok ağır hasar alacağı ya da yıkılacağı, 93 yapının orta hasar, 51 yapının hafif hasar, 47 yapının ise hasar almayacağı belirlendi. Silivri’de incelenen 62 yapıdan 30’unun ağır/çok ağır hasar ya da yıkılacağı, 22 yapının orta, 7 yapının hafif hasar alacağı, 3 yapının hasar almayacağı belirlendi.

Envanter durumu: 39 ilçede bulunan bina sayısı mevcut envanter listesine göre 1 milyon 166 bin adet. Bu binalardan 790 bin adedi 2000 yılından önce yapılmış olup risk değerlendirmeleri yapılmadı. Bu binaların mevcut “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” şartlarını büyük oranla karşılamadığı görülüyor.