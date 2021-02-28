CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sancar, ''Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim'' ifadelerini kullandı.
İstifa kararını Twitter hesabından duyuran CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar,"Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.
İstifa kararının ardından ''CHP Genel Başkanlığına'' diye başlayan bir mektup kaleme alan Sancar, ''Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum ve siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim'' ifadelerini kullandı.
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