CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak partisinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararını Twitter hesabından kısa bir açıklama ile duyuran Sancar "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.
İşte Sancar'ın paylaşımı:
'DELİ SAÇMASI' DEMİŞTİ
Denizli Milletvekili Teoman Sancar, daha önce, CHP'den istifa edip Muharrem İnce’nin partisine geçeceği iddia edilen vekiller arasında gösterildiği haberlere tepki göstermişti. Sancar, sözkonusu haberler için "Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" demişti.
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