CHP'den istifa edip AKP'ye geçen meclis üyesine tören
Mersin'de 31 Mart'ta CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Süleyman Kahraman geçtiğimiz ay partisinden istifa etmişti. Kahraman, düzenlenen törenle AKP'ye geçti.
AKP İl Başkanlığında düzenlenen törene, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik katıldı.
Kahraman, Gültak'ın hizmet ve çalışmalarından etkilendiğini belirtti.
Ercik ise, meclis üyesi transfer etmediklerini, Kahraman'ın bir ay önce istifa ettiğini ifade ederek, "Bizim partimize geçmeye karar verdi" diye konuştu.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ise, Süleyman Kahraman, partimize geçme kararı aldıktan sonra Ankara ile görüşme yaptık. Ankara’nın onayını aldıktan sonra partimize katıldı. Akdeniz’de hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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