CHP’den ‘kadın üniversiteleri’ tepkisi: “Biat eden kadın modeli oluşturmaya çalışıyorlar”

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:09

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı içerisinde Kadın Üniversiteleri kurulmasını kararı almasına tepki gösteren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını, 'üç çocuk ısrarı', 'kürtaj karşıtlığı', 'nafaka hakkı' ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden değerlendirdi. Şimdi bir de kadın üniversiteleri ile eğitimli ve biat eden bir kadın modeli yaratılmaya çalışılıyor” dedi.

2021 Yıllık Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Programın duyurulması sayesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılında Türkiye’de “Kadın Üniversiteleri” kurma fikri ortaya çıkmış oldu.

Bu durumu yazılı açıklama ile eleştiren Aylin Nazlıaka, “Karma bir eğitim modelinde, eğitim sisteminin bütün çıkmazlarına rağmen başarılı olan kadınları, 150 yıl geriden gelen Japonya’nın kadın üniversiteleri modeline mahkûm etmek kabul edeceğimiz bir durum değildir, bu kısır döngüde ısrar etmenin çabası nedir?” diye sordu

"ÇOK MANİDAR"

“Tüm sorunlar halledilmiş gibi, kadın erkek eşitliğine inanmayan, kadınları fıtrat çerçevesinde değerlendiren bir anlayışın akademik alana tekelden müdahalesine sıranın geldiğini” belirten Nazlıaka’nın açıklaması şöyle:

"Kadın örgütlenin, siyasi partilerin, öğrencilerin görüşü dahi alınmadan, tepeden inme model hayata geçirilmeye çalışılıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, Türkiye’nin bile gerisinde yer alan Japonya’dan Kadın Üniversiteleri modelinin örnek alınması çok manidardır. Bugüne kadar AKP Hükümeti kadını; üç çocuk ısrarı, kürtaj karşıtlığı, nafaka hakkı ve İstanbul Sözleşmesi karşıtlığı üzerinden değerlendirdi. Yetmedi şimdi kadın üniversiteleri ile eğitimli ama her koşulda biat eden bir kadın modeli yaratmaya çalışıyor”