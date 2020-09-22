CHP’den ‘kanunsuzluk’ şerhi: Tuzla’da sulh yetkisi belediye başkanına devredildi!

Tuzla Belediyesi ve Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü’nün Tuzla Yat Limanı’yla ilgili ödenmeyen pay nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. İlçe belediyesi meclisine belediye başkanının bu konuda sulh yapabilmesi için yetki talebi geldi. Borcun ne kadar olduğu açıklanmadı. CHP’li meclis üyeleri teklife şerh koyarak 5 bin lira ve üzeri dava konusu belediye uyuşmazlıklarında yetkinin belediye meclisinde olduğuna dikkat çekti.

Hazal Ocak
22 Eylül 2020 Salı, 02:00
CHP’den ‘kanunsuzluk’ şerhi: Tuzla’da sulh yetkisi belediye başkanına devredildi!
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İlçe belediyesi gündemine geçen günlerde gelen teklifte Tuzla Camii Mahallesi’ndeki mülkiyeti Hazine’ye ait, içerisinde deniz dolgusu alanının da bulunduğı toplam 370 bin 989.98 metrekare alanın yat limanı yapılması amacıyla Tuzla Belediye Başkanlığı’na 49 yıllığına kullanım izni verildiği anlatıldı. İlçe belediyesince ödenmesi gereken hasılat payının ödenmediği belirtilen teklifte söz konusu hasılat payının hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmesinin talep edildiği belirtildi. Teklifte açıklanan bu nedenden ötürü idari uyuşmazlığın sulh yoluyla çözülebilmesi için ilçe belediye başkanlığına yetki verilmesi talep edildi. 

Teklifi AKP’li meclis üyeleri uygun gördü. CHP’li Meclis üyeleri avukat Ülkü Sakalar ve Olgun Çelik teklife muhalefet şerhi koydu. Üyeler şerhte özetle 5 bin TL ve üzere dava konusu belediye uyuşmazlıklarında sulh yetkisinin belediye meclisinde olduğuna dikkat çekerek ‘’sulh yetkisi meclisin devredilemez yetkisidir. Yapılacak sulhun içeriği ve sulh olunacak rakam belirtilmeden başkana sulh yetkisi verilmesi talebi kanuna açıkça aykırıdır’’ ifadelerini kullandı. Teklif itirazlara karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.


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