CHP’den ‘kanunsuzluk’ şerhi: Tuzla’da sulh yetkisi belediye başkanına devredildi!

22 Eylül 2020 Salı, 02:00

İlçe belediyesi gündemine geçen günlerde gelen teklifte Tuzla Camii Mahallesi’ndeki mülkiyeti Hazine’ye ait, içerisinde deniz dolgusu alanının da bulunduğı toplam 370 bin 989.98 metrekare alanın yat limanı yapılması amacıyla Tuzla Belediye Başkanlığı’na 49 yıllığına kullanım izni verildiği anlatıldı. İlçe belediyesince ödenmesi gereken hasılat payının ödenmediği belirtilen teklifte söz konusu hasılat payının hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmesinin talep edildiği belirtildi. Teklifte açıklanan bu nedenden ötürü idari uyuşmazlığın sulh yoluyla çözülebilmesi için ilçe belediye başkanlığına yetki verilmesi talep edildi.

Teklifi AKP’li meclis üyeleri uygun gördü. CHP’li Meclis üyeleri avukat Ülkü Sakalar ve Olgun Çelik teklife muhalefet şerhi koydu. Üyeler şerhte özetle 5 bin TL ve üzere dava konusu belediye uyuşmazlıklarında sulh yetkisinin belediye meclisinde olduğuna dikkat çekerek ‘’sulh yetkisi meclisin devredilemez yetkisidir. Yapılacak sulhun içeriği ve sulh olunacak rakam belirtilmeden başkana sulh yetkisi verilmesi talebi kanuna açıkça aykırıdır’’ ifadelerini kullandı. Teklif itirazlara karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.