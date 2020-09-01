CHP’den Kırşehir’e çıkarma

01 Eylül 2020 Salı, 06:00

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için meşalelerle Cacabey Meydanı’nda bulunan anıta yürümek isteyen CHP grubuna polis müdahale etti.

CHP milletvekili Metin İlhan yaşanan arbedede kendisine polis tarafından tekme ve yumruk atıldığını açıkladı. İlhan’ın olaydan sonra hastaneye giderek aldığı darp raporunda, sol kaburgasında çatlak ve kırık şüphesi olduğu belirlendi.

CHP’li vekiller olayın ardından dün Kırşehir’e gitti. 30 Ağustos günü yaşanan olayla ilgili İlhan ile birlikte CHP’li milletvekilleri Utku Çakırözer, Tekin Bingöl, Levent Gök, Yıldırım Kaya, Ali Keven, Ahmet Önal, Faruk Sarıaslan ile Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Yoldaş Altıok, CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. İlhan, “Partimizin önüne gelerek yaklaşık 100 metre yürüyüp Cacabey Meydanı’na çıkıp fener alayını büyük bir coşkuyla kutlamak istedik.

23 Nisan ile 19 Mayıs bayramlarını balkonlardan kutladık. Daha sonra 15 Temmuz’da Cacabey Meydanı’nda Vali Bey ile AK Parti milletvekili ve belediye başkanımızla meydanlarda birlik beraberlik örneği gösterip o dönemde de pandemi koşulları olmasına rağmen 15 Temmuz’u kutladık. Orada herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Biz sadece 10 kişi seçip öyle gidecektik. Polis arkadaşlar da ‘10 kişi gitsin’ dediler.

Ben tek başıma değildim zaten, direnç gösterdik, onlar da bize aşırı bir direnç gösterdi ve beni tek başıma geçirdiler. ‘Ben tek başıma bayram kutlayamam’ diyerek geri döndüm ve o arbedenin içine düştüm. Sırtıma birkaç tane tekme ve yumruk yedim. 30 Ağustos hepimizin bayramı. 15 Temmuz kutlandıysa, Ayasofya’da 300 bin kişi pandemi koşullarına uymadan cami açılışında bulunuyorsa, okullar açılacaksa, bu bayram da o meydanda kutlanır” dedi.

‘VALİ GÖMLEĞİNİ ÇIKAR’

CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Tekin Bingöl ise 30 Ağustos’un yurt genelinde her türlü baskıya ve dayatmaya karşın büyük bir coşku ile kutlandığına dikkat çekerek “Sadece Kırşehir’de bu çirkin olay yaşandı. Cumhuriyete, Atatürk’e karşı duruş sergileyenler bilmelidirler ki 30 Ağustos Zaferi’nin, Cumhuriyetin sayesinde buradalar” dedi.

Bingöl, Kırşehir Valisi’nin son derece talihsiz bir açıklama yaptığını söyleyerek şunları kaydetti: “Vali, kucaklayıcı olmalı, yaşanan bu tür talihsiz olayları inceletmeli ve sonucu gördükten sonra tavır alabilmeli.

Açıklamasında bunun bir iftira olduğunu ifade ediyor. Bir valiye yakışmayacak sözler. (İlhan’ın darp raporunu göstererek) Bu rapor milletvekilimizin karşı karşıya kaldığı fiziki saldırıyı belgeleyen resmi bir rapor. Vali Bey, senin amacın siyaset yapmaksa vali gömleğini çıkar. Sen bir siyaset anlayışına militanlık yapıyorsun.”

VALİLİK REDDETTİ

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Kırşehir Valisi İbrahim Akın fener alayı düzenlenmesi konusunda kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığını, sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine pandemi süreci nedeniyle izin verilmeyeceği yönünde CHP’lilere bildirimde bulunulduğunu söyledi.

Bildirimlere karşın yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahalede bulunduğu belirten Akın, “Elde edilen görüntülerin incelenmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir, dolayısıyla iddia mesnetsiz ve iftira niteliğinde bir iddiadan ibarettir” dedi.