CHP’den ‘kontrolsüz göç’ tepkisi: Genel Merkez’e ‘Sınır namustur’ pankartı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:58

ABD’nin Afganistan’dan çıkış takvimini uygulaması ile İran üzerinden Türkiye’ye yönelen kontrolsüz Afgan göçüne ilişkin eleştirilerde bulunan CHP, sınır güvenliğine yönelik tepkisini Genel Merkez Binası’na taşıdı.

Söğütözü’ndeki parti binasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile birlikte “Sınır namustur” mesajının yazılı olduğu bir pankart asıldı.

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya profilindeki kapak fotoğrafı “Sınır namustur” ifadesinin yazılı olduğu görselle değiştirildi.