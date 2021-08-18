CHP’den ‘kontrolsüz göç’ tepkisi: Genel Merkez’e ‘Sınır namustur’ pankartı
Afganistan’dan Türkiye’ye yönelen kontrolsüz göçü eleştiren CHP, Genel Merkez binasına ‘Sınır namustur” yazılı pankart astı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medyadaki kapak fotoğrafını değiştirerek, “Sınır namustur” mesajı verdi.
ABD’nin Afganistan’dan çıkış takvimini uygulaması ile İran üzerinden Türkiye’ye yönelen kontrolsüz Afgan göçüne ilişkin eleştirilerde bulunan CHP, sınır güvenliğine yönelik tepkisini Genel Merkez Binası’na taşıdı.
Söğütözü’ndeki parti binasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafı ile birlikte “Sınır namustur” mesajının yazılı olduğu bir pankart asıldı.
Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya profilindeki kapak fotoğrafı “Sınır namustur” ifadesinin yazılı olduğu görselle değiştirildi.
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