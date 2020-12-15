CHP'den, "Kuru ekmek yiyorlarsa aç değiller" diyen AKP'li Tin'e kınama

15 Aralık 2020 Salı, 13:19

CHP'den yapılan açıklamada, Engin Altay'ın, “Millet aç, midesine kuru ekmek dışında bir şey girmiyor” şeklindeki ifadelerini, “O zaman aç değiller” diye karşılık veren AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin kınandı.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AKP Milletvekili Şahin Tin'in AKP'ye oy veren vatandaşlarımızı da yaralayan sözlerini kınıyoruz" denildi. Açıklama, "Saray düzenin geldiği nokta budur! Milleti kuru ekmeğe kendilerini saraylara layık gören bu anlayışı ilk seçimde yıkacak, yurttaşlarımızı ve ülkemizi tek adam düzeninden kurtaracağız" sözleriyle son buldu.