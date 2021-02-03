CHP'den Menemen'de belediye binasına alınmayan işçilere destek

03 Şubat 2021 Çarşamba, 13:54

Menemen Belediyesi eski Başkanı Serdar Aksoy’un "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından kura çekimi ile başkanvekili olan AKP’li Aydın Pehlivan’ın ilk icraatı 680 işçiyi işe başlatmamak oldu. AKP’li başkan belediyeye ait Meta-Su ve Menaş şirketlerinde çalışan işçilere mesaj göndererek, sözleşmenin bittiği söylenerek, “Artık belediye çalışanı değilsiniz” diyerek işe gelmemelerini istedi.

Mesaj sonrası belediye önünde toplanan işçilere Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, “Şirketlerin devrini CHP’den istedik ama vermediler. Zaten şu an sözleşmemiz dolmuş durumda artık buranın çalışanı değilsiniz” açıklaması yaptı. Bunun üzerine 680 işçi her gün belediyeye giderek nöbet tutma kararı aldı. İşe geldiklerini gösteren tutanağı imzalayan işçiler, “Biz işyerine geldik ama işbaşı yaptırmadılar” yazılı evrakı imzaladı.

İçilere, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat destek verdi. İşçilere açıklama yapan İl Başkanı Yücel, “İşçiler iki gündür işle başlatılmıyor, maaşları ödenmiyor. AKP’li Aydın Pehlivan, belediye meclis kararıyla yönetim kurulu başkanı seçilen Deniz Karakurt’un görevi bırakması için emekçilerin rızkıyla ekmeğiyle ve aşıyla oynuyor. Yasal olarak belediye işçilerinin belediye şantiyesine, hizmet binalarına alınmamaları suçtur. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İşçilerin yanında olduklarını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Hukukun arkasından dolanarak tombalayla başkan olan bir kişi işçi kıyımına ve işçi emeği üzerinden siyaset yapmaya çalışıyor. CHP olarak buna geçit vermeyeceğiz. CHP, işçiyi hiçbir yerde ezdirmedi. İşçinin emeğini de o tombala başkana yedirtmeyeceğiz” dedi.

Eski Başkanvekili CHP’li Deniz Karakurt da, yapılanın zorbalık olduğunu ve her gün nöbet tutan işçilerin yanında olduklarını işe alınana kadar direneceklerini açıkladı.