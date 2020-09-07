CHP'den MHP'ye geçtiler

CHP’den istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak, düzenlenen törenle MHP’ye geçti.

(DHA)
07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:08
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CHP’den istifa eden Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Yavuz Bingöl ile Çınarcık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Altıparmak MHP’ye geçiş yaptı. 

Törende Bingöl ve Altıparmak’ın parti rozetlerini MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz taktı. 


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