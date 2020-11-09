CHP'den milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaşı teklifi

09 Kasım 2020 Pazartesi, 10:57

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre; geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşların büyük bir kısmının açlık sınırının da altında olan asgari ücretle çalıştığına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerektiğine de dikkat çekti.

“Mutlaka asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Ülkemizde çalışma yaşamı, sürekli işveren lehine yaptığınız düzenlemelerle giderek sorunlu hale dönüşmektedir, bundan vazgeçin. İktidar olarak işçilerin haklarını koruma sorumluluğunun da sizde olduğunu unutmayın” diye konuşan Gürer, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini aktardı.

3600 EK GÖSTERGE

Yurttaşın büyük ekonomik zorluklar içinde olduğuna işaret eden Gürer, emeklilerin çok ciddi mağduriyetler yaşadığını, daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ücretlerinde iyileştirme yapılması gerektiğini vurguladı. Polis, öğretmen, din görevlileri ve diğer kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydeden Gürer, “Üniversiteli işçilerin özlük hakları beş yıldır verilmemektedir, memur olmaları için gerekli düzenlemeler sağlanmalıdır. İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları bakanlığınızda ve kamuda kadroya alınmalı ve kadro açılmadır. Toplum yararı projesi adı altında emek sömürüsü sonlanıp tüm proje kapsamındakilere kadro verilmelidir” diye konuştu.

Çırak ve stajyerlerin iş başı yaptığında yaşlılık sigortası başlatılması gerektiğini ifade eden Gürer, çocuk ve kaçak işçiliğin sona erdirilmesi için sıkı denetim sağlanması gerektiğini aktararak “Avrupa'da iş cinayetinde 1'inci olmak ülkemiz için ayıptır” dedi.