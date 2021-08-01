CHP’den Romanlar için kanun teklifi

01 Ağustos 2021 Pazar, 14:19

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ile CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman asıllı vatandaşların kamuda ve özel sektörde istihdam edilmesi amacıyla kanun teklifi hazırladı.

Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde Roman asıllı vatandaşları çalıştırma zorunluluğu getirilecek. Buna göre işverenler, özel sektör işyerlerinde yüzde 3, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 oranında Roman asıllı vatandaş çalıştırmakla yükümlü olacak.

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifle, toplumsal huzur ve dengenin sağlanabilmesi için Roman yurttaşların istihdamının artırılması ve Anayasal hakları olan çalışma hakkının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ROMANLARA KARŞI ÖNYARGI İŞ HAYATINA DA YANSIYOR

CHP’li vekiller Mahmut Tanal ve Özcan Purçu’nun imzasını taşıyan 4857 sayılı İş Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Romanların dünyanın birçok yerinde yaşamlarını devam ettiren, popülasyon olarak kalabalık etnik kimliğe sahip kişiler olduğu belirtildi.

Tüm dünyada süregelen eşitsiz gelişmeler ve değişmelerin toplum içerisinde bazı kesimlerin refah seviyesinin kolaylıkla artmasını sağlarken, bazı kesimlerin ise yükselen refah seviyesinden yeterli payı alamadıklarının görüldüğünün belirtildiği gerekçede, “Ekonomik, sosyal, kültürel açıdan dezavantajlı olarak ifade edilebilecek grupların arasında Romanlar da bulunmaktadır. Ülkemizde Roman vatandaşlar ciddi ayrımcılıklarla karşı karşıya kalmaktadır.

Özellikle, ekonomik, sosyal ve politik olarak dışlamalar yapılmaktadır. Roman asıllı vatandaşlara karşı olumsuz damgalama ve ötekileştirmeden kaynaklı olarak geçmişten günümüze birçok alanda Romanlar kendilerini güçsüz ve mağdur hissetmişlerdir. Gelir eşitsizliğinden ve istihdam yetersizliğinden dolayı Roman asıllı vatandaşlarda yoksulluk oranı oldukça yüksektir. Toplumda Roman vatandaşlara karşı benimsenmiş olan olumsuz düşünceler iş hayatına da yansımıştır. İşverenler Roman vatandaşlarla çalışmak istememekte, Roman asıllı vatandaşların birçoğu işsiz kalmaktadır” denildi.

POZİTİF AYRIMCILIK VURGUSU

Gerekçede, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir hukuk devleti olduğunun, devletin toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü olduğunun altı çizildi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde koruma altına alınan çalışma özgürlüğünün Anayasamızın 49. maddesinde

“Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” şeklinde düzenlendiğinin vurgulandığı gerekçede, “Toplumun önyargılardan arındırılabilmesi halinde Roman asıllı vatandaşların toplum yaşamına etkin katılmalarının sağlanabilecektir.

Dolayısıyla Roman asıllı vatandaşların toplum yaşamına etkin olarak katılabilmeleri için iş bulabilmeleri noktasında fırsat eşitliğine kavuşmaları gerekmektedir. Devletimiz de sosyal devlet ilkesinin ve eşitlik ilkesinin bir gereği olarak güçsüzü güçlü karşısında korumaya yükümlüdür. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız arasında eşitliği sağlayabilmek adına pozitif ayrımcılık yapabilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu kanun teklifiyle de iş yerlerine Roman asıllı vatandaşları çalıştırma zorunluluğu getirilerek istihdam oranının artırılmasının, Roman asıllı vatandaşlarımızın Anayasal haklarını daha etkin kullanmasını ve toplumdaki eşitsizliklerin giderilerek toplumsal dengenin sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi.