CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yol kontrolü sırasında polislerle girdiği tartışma sonrası özür diledi.
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul'dan Marmaris'e doğru gittiği sırada, trafik noktasında rutin kontrol yapan polislerle tartıştı.
Kendisini tanıyamayan polislere, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik. istersin. Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen Aydoğan, ''Ortaya çıkan diyalog nedeniyle üzgünüm" ifadelerini kullandı.
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