CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi

01 Ağustos 2021 Pazar, 11:54

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul'dan Marmaris'e doğru gittiği sırada, trafik noktasında rutin kontrol yapan polislerle tartıştı.

Kendisini tanıyamayan polislere, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik. istersin. Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen Aydoğan, ''Ortaya çıkan diyalog nedeniyle üzgünüm" ifadelerini kullandı.