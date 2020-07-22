CHP’den sosyal medya düzenlemesine eleştiri: AKP kara geçmişini silmeye çalışıyor

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:35

AKP’nin hazırladığı sosyal medya düzenlemesi bu hafta TBMM’ye geliyor. Dün düzenlemeyle ilgili bilgilendirme yapan AKP Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin’in

“Vatandaş ‘kişilik haklarını ihlal eden bazı internet siteleriyle ilişkilendirilmesinin engellenmesini’ talep edebilecek” açıklaması kafaları karıştırdı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; ‘Unutulma hakkı’na değinen Özlem Zengin, şunları söyledi: Siz yargı kararlarına başvuruyorsunuz, mevcut hukuk sistemi içerisinde sonuç alıyorsunuz. Fakat tüm bunlara rağmen adınızı yazdığınızda, bu konuya dair bir şey girdiğinizde sizinle alakalı geriye dönük tüm bilgiler önünüze geliyor.

Bu düzenlemeyle; ilgili kişi, ‘kişilik haklarını ihlal eden bazı internet siteleriyle ilişkilendirilmesinin engellenmesini' talep edecek. “Benim ismim bu internet siteleriyle yan yana gelmesin” talebinde bulunabilecek.

İŞTE TASARIYA TEPKİLER:

'AKP’NİN YOLSUZLUKLARINA ERİŞİM ENGELLENECEK'

AKP’nin sosyal medya düzenlenmesini ve Zengin’in açıklamalarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, teklifin ‘unutulma hakkı’ adı altında “AKP kara geçmişini silmeye çalışıyor” dedi:

* AKP’nin getirdiği kanun teklifinin söylendiği gibi Almanya ile aynı olmadığını, bunun Almanya’da yasalaşmadan önce iki yıl tartışıldığını anlattık. İktidarın mevcut uygulamalarına da bakmak gerekiyor. Almanya’da haber sitesi erişim engellemesi görülmedi.

* Kollektif hafızayı silecek bir durum sözkonusu. AKP'nin yoksulluk, FETÖ ile ilişkileri, yolsuzluklarına ilişkin erişim engellenecek. Getirilen yasa teklifinde ifade özgürlüğüne, toplumun haber alma özgürlüğüne kısıtlamalar var.

* Teklif konusunda tartışılması gereken çok unsur var. Mesela ekonomik anlamda, girişimcinin desteklenmesi konusunda sorun yaratacak. Reklam kısıtlamasına gidildiğinde eksi yansımaları olacak.

'AMAÇLARI KİMSE SESİNİ ÇIKARMASIN'

* Bu düzenlemeler, kendilerinin eleştirildiği mecraları daraltmaya yönelik. Amaç sosyal medyayı zapt-u rapt altına almak, kimsenin sesi çıkmasın, kuşatılsın. Bizim önerimiz, bir komisyon oluşturup, bütün partilerin katılımıyla bu konuda çalışılması. Neyin ifade özgürlüğü, neyin kişilik haklarına aykırı olduğunun belirlenmesi. Bu süreçte servis sağlayıcılarla konuşulması, üniversitelerin sürece dahil edilmesi.

'SON NEFES BORUMUZ DA KESİLMİŞ OLACAK'



HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yeni sosyal medya düzenlemesinin Meclis’ten geçmesi halinde “Son nefes borumuz da kesilmiş olacak” dedi:

* Almanya'da yapılan uygulama, neo-nazi grupların, ırkçı grupların nefret söylemini paylaşmasını engellemeye yönelik. Oradaki temel argüman, nefret söylemini durdurmak. Dünyadaki kriterler, Türkiye'de uygulanan kriterlerden çok farklı.

'SİYASET YAPMA ALANI DARALTILDI'

* Burada getirilen yasayla, mevcut iktidara dönük eleştirilere karşı bir düzenleme yapılmasını öngörüyor. ‘Almanya'daki standartlar’ diyorlar. Eğer Almanya'daki hukuk düzeni olsaydı ben de bu yasaya destek verirdim. Siyaset yapma alanı daraltıldı. Muhalefetin halka ulaşma aracı, en önemli propaganda alanı, son nefes borumuz da kesilmiş olacak.