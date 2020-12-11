CHP'den sosyal medyayı sallayan video
CHP'nin İstanbul Borsası'nın yüzde 10'unun da Katar'a satılmasına yönelik gündeme gelen "Katar" özelleştirmeleriyle ilgili videosu, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) resmi sosyal medya hesabından İstanbul Borsası'nın yüzde 10'unun da Katar'a satılmasıyla gündeme gelen Katar özelleştirmeleriyle ilgili bir video yayınladı.
"Katar Sevdası" başlığını taşıyan videoda Borsa İstanbul hisseleri, Tank palet fabrikası, Antalya limanı, Kanal İstanbul güzergahındaki araziler, Finansbank ve A Bank'ın Katar'a satıldığı hatırlatıldı.
Özelleştirmeler için, “Kaça satılıyor? Hangi koşullarda satılıyor? Neden Katar’a satılıyor? Vatandaş hiçbir şey bilmiyor!” denilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız" sözlerine yer verildi.
İŞTE O VİDEO:
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