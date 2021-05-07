CHP'den Süleyman Karabulut açıklaması: Üyeliği askıya alınmıştır

07 Mayıs 2021 Cuma, 12:30

CHP'nin Malatya Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut, bir televizyon programında "cinsel saldırı" iddiasıyla gündeme geldi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz iddialar üzerine yaptığı açıklamada, konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiğini, adaletin tecelli edeceğine kuşku bulunmadığını ifade etti.

Kiraz, şunları kaydetti:

“Bir TV kanalında Kale ilçe başkanımız ile ilgili iddialar yer almıştır. İddialar üzerine olay aydınlatılıncaya kadar ilgili kişinin üyeliği dahil tüm hak ve edinimleri askıya alınmıştır. Hemen belirtelim ki, bu iddia ilk kez televizyon yayınında dile getirilmiş olup konu hakkında bir soruşturma ya da dava olduğuna dair bilgimiz bulunmamaktadır. İlgili programda da bu yönde bir bilgiye yer verilmemiştir. Ancak iddiaların niteliği dikkate alındığında, konunun mutlaka yargı organları tarafından soruşturulması gerektiği açık olup, adaletin de bu şekilde tecelli edeceğine kuşku bulunmamaktadır. Parti olarak bu konudaki tavrımız nettir. Yargı mercilerince konu hakkında verilecek karar üzerine partimizce de nihai değerlendirme yapılarak gereken tüm adımlar atılacaktır”