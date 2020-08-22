CHP’den ‘tepki vermeyin’ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz rezervinin keşfedildiğini açıklaması öncesinde CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan, milletvekillerine gönderilen mesajda, “konuyla ilgili açıklama yapmamaları ve görüş bildirmemeleri” istendi.

Mahmut Lıcalı
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00
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TBMM CHP Grup Başkanlığı’ndan gönderilen mesajda, “Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı’nın bugün (dün) yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur” ifadeleri yer aldı.


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