CHP'den Tolga Yarman'ın Genel Başkanlığa adaylığına ilişkin açıklama
CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Yarman’ın adaylığına ilişkin CHP genel merkezinden olumlu yanıt geldiği Genel Başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kabul edileceği öğrenildi.
CHP kurultay onur üyesi Prof. Tolga Yarman, 25-26 Temmuz 2020’de yapılacak olan CHP 37. olağan kurultayı için genel başkanlığa aday olduğunu açıklayacağını bildirdi.
Yazılı açıklama yapan Yarman, ''37. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlığa Aday oluyorum. Bu çerçevede, 23 Temmuz Perşembe günü, Sabah 11.00'de, Genel Merkezimiz'de, eger tensip buyrulursa, BASIN ODASİ'NDA bir açıklama yapacağım. Tensip ve dikkatinize sunuyorum. Basın toplantısından sonra, demek ki, 12.00 dolayında, Degerli Genel Başkanı, her şey bir tarafa, zerafette kusura düşmemek için, bir çay kadar ziyaret etmeyi dilerim. Kendisi orada olmayabilecekse, hangi Genel Başkan Yardımcımızı ziyaret edebileceğimin tarafıma bildirilmesini dilerim.
Söz konusu saatte, ziyaret edebileceğim bir üst düzey yetkili olmaz ise, canlarları sağ olsun. Dikkate getirdigim çerçevede, KURULTAY SALONUNDA, tarafıma ve takdir buyrulacak, belli sayıdaki omuzdaşımıza, uygun bir yer tahsis edilmesinin teminini, tensip ve dikkatinize sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
CHP'DEN OLUMLU YANIT
Yarman’ın adaylığına ilişkin CHP genel merkezinden olumlu yanıt geldiği Genel Başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından kabul edileceği öğrenildi.
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