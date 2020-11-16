CHP’den yerel yönetim çalıştayı
CHP’de, uygulanacak yerel yönetim politikalarının somut olarak belirlenmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
CHP’nin uzun süredir üzerinde çalışılan Yerel Yönetimler Politikası Belgesi için 5 Aralık’ta çalıştay düzenlenecek. Çalışma kapsamında farklı ülkelerin yerel yönetim uygulamaları incelenerek kapsamlı rapor hazırlandı.
Aralık ayının ilk haftasında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim uzmanları, eski ve yeni belediye başkanlarının görüşlerinin alınacağı toplantılar yapılacak.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, çalışmalarla ilgili şunları dile getirdi: “CHP olarak Türkiye’de yeni bir merkezyerel dengesinin kurulmasını öneriyoruz. Yerel Yönetimler Politikası Belgesi’nin hazırlanması için çalışmalara başladık. Politikamızı ilgili tüm kesimlerin katkısını alarak ortak akılla hazırlayacağız. İktidara geldiğimizde uygulayacağımız yerel yönetim politikalarını, somut olarak, maddeler halinde kamuoyuna açıklayacağız. Yereldeki sorunların çözümüne odaklanan, yenilikçi bir anlayışla hazırlanacak Yerel Yönetimler Politikası Belgemiz siyasete yeni bir soluk getirecektir.”
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