CHP’den yerel yönetim yasası için çağrı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:42

Belediyelerin yetki ve kaynak konularında ciddi sıkıntılar yaşadığını ve iktidarın bu sorunları çözmek için harekete geçmesi gerektiğini bildiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni bir Yerel Yönetimler Yasası çağrısında bulundu.

Ülkeyi 18 yıldır yöneten iktidarın özellikle son yerel seçimlerin ardından, belediye yasalarında değişiklik yapılacağını her fırsatta dile getirdiğini ancak nasıl adım atması gerektiğini bilmediğini söyleyen Torun, “Anlaşılıyor ki iktidar, bu konuda ne yapacağını şaşırmış. Belediyelerle ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlanmıyor ama Meclis’e gelen neredeyse her teklifinin içerisine, belediyelerin mali yüklerini artıran parça parça düzenlemeler ekleniyor. Artık bu sorunlu yaklaşıma son verilmeli” dedi.

BİRLİKTE ÇÖZMELİYİZ

AKP’nin yerel yönetimlere ilişkin düzenlemeyi muhalefetle birlikte yapması gerektiğini kaydeden Torun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yerel yönetimlerin yetki ve mali kaynak sıkıntılarının çözülmesi için yeni bir yerel yönetim yasasına şiddetle ihtiyaç vardır. Hizmetlerinin önemi, pandemi sürecinde net olarak görülen ve gerçekten bu süreçte büyük mali sıkıntılarla boğuşan belediyelerin yetki ve gelirleri artırılmalıdır.

Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Vatandaş, bir derdi olduğunda Sarayın değil, belediyenin kapısını çalmaktadır. Sorunlar tüm belediyeler için ortaktır. Bu işin partisi, AK Partili, CHP’li, MHP’li ayrımı yok. Bu konu siyaset üstü bir anlayışla ele alınmalıdır. Her fırsatta ‘yerel yönetim reformu’ diyen iktidar samimiyse, bizim önerilerimiz hazır, gelin hep birlikte ortak sorunları çözelim.”

PARTİZANLIĞI BIRAKIN

“İktidar artık, yerel seçim hazımsızlığını, partizan politikalarını bir tarafa bırakıp, belediyeler üzerindeki vesayetine son vermelidir. Belediyelerin yetkilerini ellerinden almak, hizmetlerini itibarsızlaştırmak için bin dereden su getirmek, iktidara bir şey kazandırmaz. Millet de kendi iradesini hiçe sayanlara sandıkta gereken cevabı verir.”