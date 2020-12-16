CHP’den yoğun bakım raporu: Acillerden servise geçiş süresi Türkiye’de 4 gün
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yoğun bakım, anestezi ve acil tıp uzmanları ile yoğun bakım hemşireleri, teknisyen ve teknikerlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda yoğun bakım birimlerinde yaşanan sorunlar ele alındı.
Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından konuyla ilgili bir çalışma yapan İlgezdi, hazırladığı raporda şu tespitlerde bulundu:
- Uzman eksikliği: Uzman eksikliği nedeniyle yeni açılan hastanelerde, pratisyen doktorların ve yoğun bakımla alakası olmayan branş hekimlerinin görevlendirilmeleri bu yoğun bakımlar için sıkıntı oluşturuyor. Hemşire ve personel olmadan, yoğun bakım şartlarını sağlamayan yerler yoğun bakıma çevrilmeye çalışılıyor. Bu nedenle etkin bir tedavi sağlanamıyor.
- Yatağı artırmak çözüm değil: Türkiye’de pandemi süreci yoğun bakımda çalışanların üzerine atılmış durumdadır. Salgınlar tedavi edilerek önlenemez, yoğun bakımda önlenemez, hastane yatağı artırılarak da önlenemez.
- Servise geçişler 3-4 gün: Yaşanan pandemi sürecinde acil servisler yetersiz kaldı. Dünyada acil servisten yoğun bakıma geçiş süresi 2-24 saat arasında değişirken sağlıkta devrim yaptığını iddia eden AKP iktidarında Türkiye’de 3-4 güne çıkmış durumdadır. Acil servislerde kaç yatağın dolu ya da boş olduğu değil, yoğun bakım ihtiyacı olan hastanın ne kadar beklediği önemli.
- Estetik yapılıyor: Pandemi gerekçesiyle birçok ameliyat yapılmazken; 1 Haziran’daki açılım ile elektif ameliyatlar yapılmaya başlandı. Risk oluşturabilecek birçok hastanın ameliyatı bekletilirken estetik ameliyatlar sürüyor.
- Ek ödemelerde adaletsizlik: Sağlık çalışanları için bakanlığın açıkladığı performans adı altında verilecek ek ödemede büyük adaletsizlik yapılıyor. Bu kapsamda 7 TL ile 22 bin TL arasında değişen adaletsiz bir dağılım oluşturuldu. Yan yana çalışan sağlık emekçilerinin bir kısmı 7 TL alırken, küçük bir kısmı da 22 bin lira aldı.
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