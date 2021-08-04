CHP’li 11 başkan, iş birliği başvurusunu THK’ye iletti! Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:21

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını belirten dilekçelerini ayrı ayrı Türk Hava Kurumu'na iletti.

THK’yi ziyaret edecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul, Eskişehir, Mersin, Adana, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları eşlik edecek.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, THK uçaklarının CHP’li büyükşehir belediyeleri tarafından kiralanarak doğrudan orman yangınlarında müdahalede kullanılmasının önünün açılmasını talep etmiş, ancak kurumdan bir yanıt alınamamıştı.