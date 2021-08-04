İhsan Eliaçık'tan Cüppeli Ahmet'e 'yangın' tepkisi: Oturduğun villayı sat

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:25

Cüppeli Ahmet'in Türkiye'nin güney illerinde felakete dönüşen yangınlara karşı "tekbir getirin" çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Cüppeli'nin "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" ifadelerine İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "Bu yalandır, uydurmadır, iftiradır. çıksınlar damlara tekbir getirsinler de şu yangını söndürsünler" yanıtını verdi.

"CEHENNEMİN NE LÜZÛMLU BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLARSINIZ"



Eliaçık'a, Cüppeli Ahmet ise "Hadîslerin tümünü inkâr ederek bize "Sünnete uymamızı emreden" Kur'ân'ı da inkâr etmiş olan İhsan Eliaçık'ın tekbîri hafife alan şu beyânlarını dinlerseniz cehennemin ne lüzûmlu bir şey olduğunu anlarsınız" tepkisini gösterdi.

"OTURDUĞUN VİLLAYI SAT"

Eliaçık ise Cüppeli Ahmet'in bu sözlerine "Oturduğun villayı sat, yangında evi ahırı yanan vatandaşlardan 20 tanesine ev olur, 2+1 neyine yetmiyor. Böyle yaparsan 20 yangın söndürmüş olursun" yanıtını verdi.



