JPMorgan’ın Türkiye Direktörü'nden 'kur ve enflasyon' tespiti

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:46

Temmuz'da enflasyonun yüzde 18,95 ile 26 ayın zirvesine çıkarken ve döviz kurlarında dalgalanma sürerken ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan'ın Türkiye ve Azerbaycan Direktörü Mustafa Bağrıaçık, önemli değerlendirmelerde bulundu. Bağrıaçık, TL cinsi varlıklara dönük yabancı yatırımcı çekmenin önündeki en büyük engelin kur oynaklığı olduğunu söyledi.

"BUNLAR DÜZELİRSE GERİSİ GELİR"

Bloomberg'den Aslı Kandemir ve Ercan Ersoy’a konuşan Bağrıaçık, “Enflasyon ve kurun öngörülebilirliği lira cinsi varlıklara ilgiyi artırmak için en önemli şeyler. Bunlar düzelirse gerisi gelir” diye konuştu.

Türk lirası temmuzda dolara karşı yüzde 3 yükselerek bu yılın en iyi performansını sergilese de haberde bu durumun da süregelen oynaklığın bir parçası olduğuna işaret edildi. TL'nin temmuz ayında diğer gelişen ülke para birimlerini geride bırakmasını sağlayan değer kazancında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin yaklaşımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) erken bir faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki beklentilerin azalması etkili oldu. Yine de TL’nin üç aylık ima edilen oynaklığı yüzde 14'ün üzeri ile dünya genelinin en üst sıralarında yer alıyor.

"HERKESİN ENDİŞE DUYDUĞU KONU ENFLASYON"

“Rusya, Güney Afrika, MENA gibi karşılaştırılabilir ülkelere ve bölgelere baktığınızda, küresel piyasalardan büyümelerine belirgin şekilde katkı sağlayan önemli fon girişleri sağladıklarını görüyorsunuz” diyen Bağrıaçık, şöyle devam etti: Türkiye'de enflasyon şu anda herkesin endişe duyduğu bir konu. Önümüzdeki birkaç ay piyasalar, enflasyonun yılın kalan kısmındaki trendine ve özellikle de 2022 beklentilerine bakacak.

"TÜRKİYE KÜRESEL HALKA ARZ DALGASINI KAÇIRDI"

“Türkiye, Hepsiburada istisna olmak üzere, birincil halka arzdaki küresel dalgayı büyük ölçüde kaçırdı” diyen Bağrıaçık, Türk şirket tahvillerine karşı olan iştahın hâlâ çok yüksek olduğunu söyledi. Birleşme ve satın alma tarafında da en büyük engelin liranın öngörülemezliği olduğunu belirten Bağrıaçık, “Tüketim malları ve lojistik alanındaki şirketlere gerçekten ilgi var. Ancak masaya oturup her iki iş modelini de bir araya getirdiğinizde liranın nereye gidebileceği varsayımı önemli ölçüde farklılaşıyor ve değerleme konusunda tartışma yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Bağrıaçık son olarak, Türkiye'deki startup'larda son zamanlardaki değerlemeler yüksek görünebilir ancak küresel emsalleriyle aynı çizgideler; “Türkiye pazarı nispeten ucuz” diye ekledi.