CHP'li Açıkel: 'Ortadoğu’nun cihatçı çeteleri Türkiye’de cirit atıyor'

09 Mayıs 2021 Pazar, 15:14

Prof. Dr. Fethi Açıkel, 'Suriye’de 10 yıl önce başlayan iç çatışmalarda ve sonraki süreçte AKP iktidarının uyguladığı hatalı politikalar nedeniyle, vatandaşların da, Suriyelilerin de büyük çözümsüzlüğe ve kaosa sürüklendiğini' vurguladı.

Açıkel, Türkiye’nin, geçen 10 yıllık süreçte Suriye’deki iç savaş kaynaklı olarak Suriye Ordusu’ndan sonra en fazla askeri kayıp veren ülke olduğunun altını çizerken, Suriye’den sonra sivil kayıplar anlamında da en fazla kayıp yaşayan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

AKP iktidarının iç savaşın başladığı andan itibaren Suriye konusunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasına aykırı şekilde taraf olduğunu kaydeden Açıkel, şunları söyledi:

“AKP iktidarının Suriye’de iç savaşın başlangıcından itibaren, Suriye’de rejim karşıtı muhalifleri desteklemesi, 911 km sınırımız bulunan Suriye’de yaşanan iç savaştan ve çatışmalardan ülkemizin doğrudan etkilenmesine neden olmuştur. Suriye kaynaklı terör, milli güvenliğimizi ciddi şekilde etkilemiş ve etkisi sınır bölgelerini aşarak şehirlerimizde pek çok terör saldırısının yaşanmasına neden olarak yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesi sonucunu doğurmuştur.”

"VERGİ MÜKELLEFLERİNİN KAYNAKLARI İLE 10 MİLYON SURİYELİYE HİZMET EDİLİYOR"

CHP’li Açıkel, ülkesine dönen Suriyeli sayısı ve sınırdan ayrılan göçmen sayısında kayda değer bir artış olmamasına ve sadece 2020 yılında 100 bine yakın Suriyeli bebek doğmuş olmasına rağmen, resmi verilerde toplam Suriyeli sayısının 4 yıldır aynı gösterilmesinin veriler üzerinde şüphe yarattığını ve kayıtdışı olanlarla birlikte bu sayının resmi olarak gösterilen verilerin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Açıkel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülke sınırları içerisinde 5 milyon, Suriye topraklarında da 5 milyon olmak üzere, yaklaşık 10 milyon Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşının bakımını üstlendiği, yeni kentler ve kasabalar inşa ettiği, hastane ve üniversiteler kurduğu ve mağdur nüfusu himaye ettiğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin açıklamalarına yansıdığını söyledi. Açıkel, Türkiye Cumhuriyeti vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla yaklaşık 10 milyon Suriyeliye hizmet edildiğini vurguladı.

"TÜRKİYE’NİN SINIRLARI SERBEST TERÖR BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

AKP’yi, Suriye’de maceracı politika izlemekle suçlayan Fethi Açıkel, bu durumun sadece masum Suriyelilerin değil, başta PKK ve İŞİD olmak üzere radikal terör örgütlerinin Türkiye’ye giriş yapmalarına neden olduğunu kaydetti. Türkiye’nin sınırlarının serbest terör bölgesine dönüştürüldüğünü öne süren Açıkel, “Bombalı eylemler, roket saldırıları ve suikastlar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının güvenliği tehlikeye atılmış; toplamda Suriye krizinin başından itibaren yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi yurttaşımız hayatını kaybetmiştir” dedi.

"TÜRKİYE’DE CİHATÇI ÇETELER CİRİT ATIYOR, İŞİD MİLİTANLARI BİLE VATANDAŞLIK ALIYOR"

Suriye krizinin doğurduğu kontrolsüz göçün, AKP iktidarının uyguladığı denetimsiz açık kapı politikası ve sınır güvenliğindeki zafiyetlerin, Suriyeli cihatçı çete ve terör örgütü mensuplarının rahat bir şekilde Türkiye’de ikamet edebilmesine ve barınabilmesine neden olduğunu söyleyen Profesör Açıkel, bu durumun milli güvenliği tehdit ettiğinin altını çizdi. Açıkel, “Dünyanın hiçbir önde gelen şehrinde, terör örgütü yöneticilerin ikametgah etmesi ve barınması mümkün değilken, Türkiye’de ise İstanbul’da ve Ankara’da dahi terör örgütlerinin yöneticilerin ikametgah ettiği anlaşılmaktadır” açıklamasında bulundu,

"YABANCI KÖKENLİ 8 IŞİD MİLİTANINA TC VATANDAŞLIĞI VERİLDİ"

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2021 yılı Nisan ayında mal varlıkları dondurulan 365 kişi için yayımlanan listede yer alan 8 IŞİD militanın yabancı kökenli olmalarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kayıtlara girdiğini öne süren Açıkel, “ Bu durum vatandaşlığa kabul konusundaki güvenlik önlemlerin yetersizliğini göstermektedir” dedi.

"TÜRKİYE’NİN GÖÇMEN ŞANTAJI GERİ TEPTİ"

AKP’nin, Türkiye’yi AB sınırında göçmenleri tutmakla görevli bir tampon bölgeye dönüştürdüğünü söyleyen Açıkel hükümetin, insanlık dramını Avrupa devletlerini tehdit edecek bir koz olarak kullanmayı ve mülteciler üzerinden Suriye siyasetini şekillendirmeyi amaçladığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“AKP’nin Avrupa’ya karşı uygulamaya çalıştığı Göçmen Şantajı geri tepmektedir. Ege ve Akdeniz’de, Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Örgütü Frontex, Yunanistan botlarıyla Suriyeli mültecileri yakalayıp Türkiye’ye geri iade etmektedir. Göçmenleri bir şantaj unsur olarak kullanma çabası, Türkiye’nin yüzyıllardır saygın biçimde sürdürdüğü hariciye diplomasisinin geleneklerine, teamüllerine ve itibarına büyük zarar vermektedir.”