CHP'li Adıgüzel: "2,4 milyon hanede internet yok"

27 Mart 2021 Cumartesi, 10:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde hanelerdeki internet erişimini gündeme taşıdı. Adıgüzel, TUİK’in “İstatistiklerle Aile, 2019” araştırmasına göre Türkiye’deki toplam hane sayısının 24 milyon olduğuna dikkat çekti.

Adıgüzel, önergede şu bilgi ve açıklamalara yer verdi:

"TUİK’in Ağustos 2020 tarihli 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, Türkiye’de sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişen hanelerin oranı yüzde 50,8’dir. Buna göre hanelerin yüzde 49,2’sinde yani 11 milyon 808 bin hanede sabit internet bağlantısı bulunmamaktadır.

'EVLERDEKİ BİLGİSAYAR SAHİPLİK ORANI YÜZDE 49'

Yine TUİK’in aynı araştırmasında genişbant (mobil ve sabit) ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı yüzde 89,9 olarak açıklanmıştır. Buna göre hanelerin yüzde 10,1’inde yani 2 milyon 424 bin hanede internet erişimi olmadığı görülmektedir.

TUİK “İstatistiklerle Aile, 2019” araştırmasına göre ise, hanelerdeki masaüstü bilgisayar sahiplik oranı yüzde 17,6; taşınabilir bilgisayar, tablet vb. cihaz sahiplik oranı ise yüzde 48,7’de kalmıştır.

'FİBER İLE ERİŞİLEN GERÇEK HANE SAYISI KAÇ?'

2017 yılında yayınlanan 'Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020)'ndaki verilere göre Türkiye genelinde 'fiber erişilen hane sayısı' 2014, 2015 ve 2016 yılında sırasıyla 4.937.989, 5.777.076, 6.665.523 olarak belirtilmektedir.

Bugünkü güncel tabloya ilişkin olarak ise geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada Türk Telekom için 'Fiber hane kapsamamızı son 1 yılda yaklaşık 5 milyon artırarak 26,8 milyona çıkardık' ifadelerini kullanmıştır. Ancak Sayın Bakan Yardımcısının yaptığı açıklamadan 'fiber hane kapsamasının', fiber kullanılan hane sayısını kapsamadığı, hem Türkiye’deki toplam mevcut hane sayısından hem de BTK’nın verilerinden açıkça anlaşılmaktadır. Burada yanıtlanması gereken asıl soru şudur: 'Bugün itibariyle Türkiye’de fiber ile internete erişen hane sayısı kaçtır? Ulusal Eylem Planı’nda hedeflendiği üzere hanelerin yüzde 43’üne fiber erişim sağlanabilmiş midir? Sağlanamadı ise bu başarısızlığın gerekçesi nedir?'

Tüm dünyada internet altyapısındaki gelişim sabit geniş bant kalitesi ve yaygınlığı ile ölçülürken, biz şişirilmiş rakamlarla gün kaybediyoruz. Bugünden tezi yok, özellikle sabit internette geri kalmışlığı tersine çevirecek altyapı yatırımlarını devreye almalı, bugün kadar yapılmayan fiber yatırımlarına ağırlık verilmelidir.