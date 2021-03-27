Devletin duyarsız kaldığı kadınlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki

27 Mart 2021 Cumartesi, 04:00

Oğluna istismarda bulunan hâkim eski eşine karşı yıllardır hukuk mücadelesi veren, açtığı hiçbir davayı kazanamayan Aynur Erzengin, “5.5 yıldan beri oğlumu bu istismardan korumaya çalışıyorum. Oğlumu korumaya çalıştıkça sürekli ceza alıyorum. Sürekli akıl muayenesine gönderiliyorum. Adamın 6 tane istismar raporu var buna rağmen çocuğun velayeti istismarı yapan babaya verildi. Dünyada ilk kez böyle bir karar verilmiş. Artık midem bulanıyor. Süründürdüler, ellerinde oyuncak oldum. Anne delidir, böyle bir olay yoktur diye sürekli kapatmaya çalışıyorlardı. Ben bir yandan oğlumu o adamdan korumaya çalışırken bir yandan hâkimler sürekli bana ceza veriyor. Hukuk filan her şey bitmiş. Sayın Soylu, benim başıma çok adaletsizlik geldi ve devlet bana duyarsız kaldı. Ben diyorum, duyarsız kaldınız” ifadelerini kullandı.

‘KARAKOLDAN BENDEN ÖNCE ÇIKIYORDU’

Aydın’da, boşandığı Murat Cem K. tarafından sürekli tehdit edilen, 46 kez şikâyette bulunmasına karşın sonuç alamayan ve sosyal medyadaki “Ölmek istemiyorum” paylaşımıyla sesini duyuran Zeliha Erdemir, sosyal medyanın baskısıyla sonuç aldığını ve elektronik kelepçe takıldığını kaydederek “Karakola gittiğimde bile bir şekilde beni gönderiyorlardı. Benden önce karakoldan çıkıyordu. Sanki hesap vermesi gereken kişi benmişim gibiydi hep. Koruma ve uzaklaştırma kararım vardı ama yine olanlar hep bu kararlar varken yapılmış şeylerdi. Bundan sonra ne olur, onu da bilmiyorum açıkçası. Sonrasında bu adam yine dışarıda, ömür boyu bu kelepçeyi takamazlar ya da ömür boyu benim peşimde bir sivil ekip gezmez” dedi.

‘ELİNDE PALA VARDI VE PALAYI BİLETTİ’



Dayısı tarafından anneannesiyle birlikte 4 saat rehin alınan ve ölümle tehdit edilen Selma Hatun, şikâyetçi olmalarına karşın dayısının serbest bırakıldığını belirterek şunları söyledi:

“Ağzımda torpil patlatma girişiminde bulundu. Elinde pala vardı. Palayı biletti ve vücudumun farklı yerlerine dokundurarak ‘Seni burdan burdan keseceğim ve Trabzon’un farklı yerlerine gömeceğim, bulamayacaklar’ tarzı ifadelerde bulundu. 4 saatin sonunda polisler alıp gitti. Elimizde hasta olduğuna dair raporlar vardı. Buna karşın savcı ‘Bu çocuk hasta değil’ dedi, serbest bıraktı. Bizim yerimize koysunlar kendilerini, bizim yaşadığımız korkuları yaşasınlar. İçselleştirsinler durumu, ondan sonra karar vermeye başlasınlar. Korku duyuyorum. Söyledikleri şeylerin altı boş kalmasın. Yasa var evet, ama altı boş uygulanmıyor.”