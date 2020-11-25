CHP'li Adıgüzel 3 büyük ilin vefat sayılarını açıkladı: "Gerçek veriler girilmiş olsa dünyada ilk sıradayız"

25 Kasım 2020 Çarşamba, 11:09

Tıp doktoru da olan CHP'li Mustafa Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin doğruyu yansıtmadığını yineleyerek, 3 büyük ilin vefat sayılarını açıkladı. Adıgüzel'in açıkladığı verilere göre İstanbul'da 11 bin 600, İzmir'de 2 bin 87, Ankara'da 2 bin 923 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu 3 büyük şehirde 16 bin kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Üç büyük şehrin 24 Kasım'daki vefat sayısını da açıklayan Adıgüzel, şu bilgileri verdi: "İstanbul 221, İzmir 73, Ankara 31."

“KOCA İSTİFA EDERSE VAKAR DÜŞER”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, 24 Kasım'da 161 kişi, toplamda ise 12 bin 672 yurttaşın salgını yitirdiği öne sürülmüştü.

"Damat istifa etti, dolar kendiliğinden düştü" diyen CHP'li Adıgüğzel, "Fahrettin Koca istifa etsin, vakalar kendiliğinden düşecek. Çünkü yalan söyleyerek milleti rehavete sevkediyor. 20 günlük tam kapatma hayatlar kurtaracak. Önlem alınmadığını için ölen her yurttaşın sorumlusu bu hükümettir" açıklamasında bulundu.

"SEÇENEK İŞARETLENMİYOR"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediyelere intikal eden bütün bulaşıcı hastalık ölümler Covid-19. Çünkü ölüm bildirimi yapılırken testi pozitif değilse 'bulaşıcı hastalık' seçeneği işaretlenemiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı yalan söylüyor. Sadece 24 Kasımda üç ilde resmi defin sayısı 315."

"DÜNYA'DA İLK SIRADAYIZ"

"315 vefat sadece 25 milyon nüfusun. 83 milyon Türkiye için binin üstünde günlük kaybımız var. DSÖ'nün Covid-19'dan günlük ölüm sayılarında, gerçek vefat sayıları girilmiş olsa ABD'nin önünde dünyada ilk sıradayız. Haftalık değerlendirmede de 2. sıradayız. Artık tam kapatma şart."