CHP'li Adıgüzel: "Bakanlığın hazırladığı düzenleme Türkiye'de sporun sonu demek"
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlandığını iddia ettiği, "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı"nın, Türkiye'de sporun sonunu getireceğini söyledi.
Adıgüzel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 66 maddeden oluşan teklif taslağının, görüş alınmak amacıyla spor kulüplerine gönderildiğini ileri sürdü.
"Çok ucube, tehlikelere gebe bir yasa" nitelendirmesinde bulunan Adıgüzel, düzenlemeyle 15 kulübün birleştirilerek yeni federasyon oluşturulmasına imkan tanınacağını anlattı.
"ŞİKE YASALLAŞACAK"
Yeni federasyon oluşturan kulüplerin kendi aralarında müsabaka yapacaklarını ancak üye olmayan kulüplerin dezavantajlı konuma düşeceklerini, "şikenin yasal halinin" bu olacağını iddia eden Adıgüzel, "Spora da siyaseti katacaklar ve adil yarışma ruhunu kaldıracaklar. Bir spor bakanı düşünün, federasyon başkanlarını ve yönetim kurullarını görevden alıyor, Tahkim Kurulunu belirliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konu tam olarak anlatılırsa kesinlikle buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bakanlığın hazırladığı düzenleme, Türkiye'de sporun sonu demek." diye konuştu.
"SPOR BAKANI AMİR KONUMUNA OTURTULUYOR"
Yasa taslağının rant için hazırlandığını savunan Adıgüzel, "Sportif Değerlendirme Kurulu"nun bütün federasyonları denetleme hakkına sahip olacağını ancak sporcu olma koşulu dahi bulunmayan 7 kişinin birbirinden farklı bu kadar federasyonu denetlemesi doğru değil.Bu yasa taslağı Spor Bakanı'nı her şeyin üstünde amir konumuna oturtuyor. 'Türkiye Futbol Federasyonunun özerkliği üzerine başka ne koyabiliriz.' derken, bu bir geri dönüş yasasıdır. Çok tehlikeli paralel federasyondur. Buna nasıl Futbol Federasyonu itiraz etmiyor? Türkiye Futbol Federasyonu katlediliyor." görüşünü dile getirdi.
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