CHP'li Adıgüzel belge paylaştı: "Çin aşısı neden Türkiye'de üretilmiş gibi numaralandırılıyor?"
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Çin'in Sinovac şirketinden alınan koronavirüs aşısının, " neden Türkiye'de yeniden paketlendiğini ve yeni kimlik kağıdı alacağını" sordu. Adıgüzel, Sağlık Bakanlığı'nın ihaleye çıktığını ifade ederek, belge paylaştı.
CHP'li Mustafa Adıgüzel, Çin'den alınan koronavirüs aşısına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın Çin aşısı için ihaleye çıktığını ifade eden Adıgüzel, belge paylaşarak tepki gösterdi.
Çin aşısının yeniden paketlenmesinde, üretildiği ilk yerde yazılması gereken, son kullanım tarihi, üretim numarası ve sevkiyat numarası gibi bilgilerin neden Türkiye'de üretilmiş gibi tekrar girdiğini soran CHP'li Adıgüzel, konuyla ilgili belgenin şu bölümüne dikkat çekti:
CHP'li Mustafa Adıgüzel, Çin aşısı vasıtasıyla "yine yandaşları zengin etmeye çalıştığını" ifade ederek şunları dile getirdi:
"Anlaşılan o ki, aşıda birçok ülkeden geri kalmışken, herkes aşı beklerken, az buçuk bulabildikleri Çin aşısı ile dahi hükümet, yine halkın sağlığının değil, aşı tedarikinde ve belki de üçüncü ülkelere satışı yoluyla yine yandaşları zengin etmenin peşinde."
İŞTE O BELGELER:
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