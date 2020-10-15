CHP'li Adıgüzel: ÇAYKUR aşırı reklam giderleri ve krediden dolayı zarar ediyor
ÇAYKUR'un aşırı reklam giderleri ve kredi kullanımı nedeniyle büyük bir zarara uğradığını dile getiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kurumun yandaş şirketlere kaynak aktarmak için araç haline getirildiğini söyledi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ÇAYKUR'un, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılına kadar kar eden bir kurum olduğunu ancak Varlık Fonu'na devredildikten sonra 1,5 milyar lira zarar ettiğini belirtti.
ÇAYKUR'un cirosuna ve zararın nedenlerine bakıldığında çok ilginç bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayan Adıgüzel, kurumun zarar etmesinin en önemli iki nedeninin aşırı reklam giderleri ve kredi kullanımı olduğunu söyledi.
36 MİLYON LİRA HARCANMIŞ
Dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde çay satmanın sorun olmadığına işaret eden Adıgüzel, "Buna rağmen reklam giderleri için bu kadar para harcanmasını anlamak mümkün değil. Reklam giderleri için tam 36 milyon lira harcanmış. Fuar ve festival gibi etkinliklere de 896 milyon lira harcanmış. Geçen yıl tanesi 1 liradan 5 milyon bardağa 5 milyon lira ödeme yapılmış. ÇAYKUR şemsiye bile dağıtmış. Şimdi de 21 bin takvim dağıtmaya karar vermişler. Böylece ÇAYKUR Kamu İhale Kanunu'na bağlı olmadığı için rahatlıkla yandaşlara kaynak aktarmak için bir araç olarak kullanılıyor." dedi.
Adıgüzel, ayrıca stevia bitkisi için 16 milyon lira yatırım yapıldığını ama bunun da arkası getirilmediği için harcanan paranın boşa gittiğini savundu.
ÇAYKUR'un kredi kullanımında aşırıya kaçtığını iddia eden Adıgüzel, "Kurum, 2005 yılında 324 milyon lira kredi kullanmışken, Varlık Fonu'na devredildiği 2017 yılında 1,5 milyar lira kredi kullanmış. Bu oran 2018 yılında 2 milyar liraya, 2019 yılında ise 3,5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl bankalara 385 milyon lira kredi faizi ödenmiş." diye konuştu.
2 YILDIR ZARARDA
ÇAYKUR, Varlık Fonu'na devredildiğinden beri zarar ediyor. 2018 yılını 657 milyon liralık zararla kapatan şirketin 2019 yılı zararı ise 733 milyon olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
Video Haberler
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti