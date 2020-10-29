CHP'li Adıgüzel: 'Siteye girdiğinde karşısına böyle bir soru geliyor'
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi Yurtlar Kurumu başvurularında öğrencilerin doldurduğu formda yer alan ‘gençlik merkezi üyesiyim’ ve ‘genç gönüllüler platformu üyesiyim’ seçeneklerinin tepki çektiğini söyledi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bunlar AKP’nin illerdeki gençlik yapıları. Gençlerimizi buraya üye olmaya zorluyorlar veya buraya üye olan gençlere öncelik vermeye. AKP’ye sempatisi olmayan gençlerin okumaya hakkı yok mu? Torpilin gizlisi vardı, bu açığı” dedi.
Gençlik Merkezi ve Genç Gönüllüler Platformu'nun AKP'nin gençlik yapılanması olduğunu vurgulayan Adıgüzel, şöyle konuştu:
"Bugün Kredi Yurtlar Kurumu başvuruları başladı. Öğrencilerimiz siteye girdiklerinde cevaplaması gereken maddeler var. Maddelere geldiğimizde, ‘gençlik merkezi üyesiyim’, ‘genç gönüllüler platformu üyesiyim’ var. Bunlar AKP’nin illerdeki gençlik yapıları. Gençlerimizi buraya üye olmaya zorluyorlar veya buraya üye olan gençlere öncelik vermeye. Bu önceden gizli yapılıyordu. AKP’ye sempatisi olmayan gençlerin okumaya hakkı yok mu? Eğitim hakkı, her öğrencinin hakkıdır. Torpilin gizlisi vardı, bu açığı. Devletin kurumundan yararlanmak için siteye girdiğinde karşısına böyle bir soru geliyor. AKP’nin gençlik yapılarına üye olup olmadığına dair. Çok yoğun tepki var. Bunu derhal kaldırın. Aklınızı başınıza devşirin. Bu çağda böyle bir şey olmaz. Yazık."
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