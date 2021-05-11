CHP'li Adıgüzel'den dezenfektanlı kalem ihalesi soruları

11 Mayıs 2021 Salı, 12:49

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfektanlı kalem tasarlayarak öğrencilere dağıtması daha önce ulusal basında yer almıştı.

Söz konusu dezenfektanlı kalemlerin 267 bin TL bedelle ihale edildiğini ve işe tek firmanın katıldığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi sunarak "Büyükşehir Belediye Başkanımızın şu soruları yanıtlaması gerekir; Bu kadar yüksek bir bedel niçin pazarlık usulü ile bir firmaya verilmiştir? İhaleye neden tek firma girmiştir?" diye sordu.

Adıgüzel, bakanlığa sunduğu soru önergesine şu sorulara yer verdi:

Bu kadar yüksek bir bedel niçin pazarlık usulü ile bir firmaya verilmiştir?

İhaleye neden tek firma girmiştir?

Kamu İhale Kurulu’nun internet sisteminde kaç adet kalem alındığına dair ilgili dokümanlar niçin yoktur?

Kaç kalem için ihaleye çıkılmış, kaç kalem alınmıştır? Bir kalemin birim fiyatı nedir?

Bu kalemin tasarımının Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı ulusal basına servis edilmiştir. Şayet böyle ise kullanılan dezenfektan maddenin sağlığa herhangi bir zararı olmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan onay alınmış mıdır?

Tasarımı firma yaptı ise firmanın anılan kimyasal madde için Sağlık Bakanlığı’ndan sağlığa zararlı değildir onayı var mıdır?

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden böyle bir ürünün okullarda dağıtılmasının pedagojik uygunluğuna dair dağıtım izni alınmış mıdır?