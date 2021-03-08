CHP'li Ağbaba: 148’i kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

08 Mart 2021 Pazartesi, 12:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pandemi döneminde kadınların çalışma hayatındaki durumuna ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

“Son bir yılda kadın istihdamındaki azalış ise 571 bin yani yarım milyondan fazla oldu. Türkiye’de halen 10 milyon kadın ev işleri nedeni ile iş gücüne katılamamakta. Her 10 kadından sadece 3’ü istihdamda yer alırken, en az 148 kadın emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İŞKUR’dan iş bekleyen üniversite mezunu işsiz kadın sayısı ise 472 bin.”

“İŞ GÜCÜNE DÂHİL OLAMAYAN NÜFUSUN YÜZDE 69’U KADINLARDAN OLUŞTU”

Veli Ağbaba, kadınların, iş gücüne dahil olmayan nüfus içerisindeki oranına ilişkin şunları belirtti:

“TÜİK Kasım 2020 iş gücü istatistiklerine göre ülke genelinde iş gücüne dâhil olamayan toplam nüfus bir önceki yıla göre 2 milyon 605 bin kişi artarak 31 milyon 968 bine çıktı. İş gücüne dâhil olamayan kadın nüfusunda ise bir önceki yıla göre 1 milyon 407 bin kişi artarak 22 milyon 98 bin kişiye ulaştı. Bu durumda toplam nüfusun içerisinde iş gücüne dâhil olamayan 31 milyon 968 bin kişinin yüzde 70’i kadınlardan oluştu. Bir başka deyiş her 10 kadından 7’si iş gücüne dâhil olamadı.”

“GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZLİĞİ 1,5 MİLYON ARTTI”

Ağbaba, gerçek kadın işsizliğinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerindeki gibi olmadığını belirterek şunları dile getirdi:

“TÜİK verilerine göre dar tanımlı kadın işsizliği bir önceki yıla göre 297 bin kişi azalarak 1 milyon 458 bin kişi olduğu iddia edilse de TÜİK tarafından işsiz kabul edilmeyen iş aramayıp çalışmaya hazır olan, eksik ve yetersiz istihdam edilen kadınların sayısı eklendiğinde gerçek kadın işsizliği son bir yılda 1,5 milyon kişi artmıştır. Sadece son bir yılda 508 bin kadın iş bulmaktan ümidini kesip iş aramayı bırakmıştır.”

“İŞ CİNAYETLERİNDE ÖLEN KADINLARIN SAYISI YÜZDE 28 ARTTI”

Açıklamada iş cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınlara dair şu veriler yer aldı:

“İSİG Meclisi verilerine göre 2020 yılında en az 2427 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, hayatını kaybeden işçilerden 1482’i kadın emekçilerden oluştu. Kadın iş cinayetlerinin en çok yaşandığı iş kolu ise tarım ve ormancılık olarak gerçekleşti. 2019 yılında ise iş cinayetlerinden az 115 kadın işçi yaşamını yitirmişti. 2019 yılından 2020 yılına kadar aradan geçen bir yılık sürede kadın işçi ölümleri yüzde 28 oranında artmış oldu.”