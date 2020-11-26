CHP'li Ağbaba: 'Aksi halde her düzenlemenin ardından sorun yaşanacak'

26 Kasım 2020 Perşembe, 14:26

CHP'li Ağbaba, Malatya'nın Arapgir ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, onların sorunlarını gündeme getirdi.

Muhtarlıkların ayrı bir bütçesi olması gerektiğini belirten CHP’li Ağbaba, Büyükşehir Yasası'nın muhtarların işlerini zorlaştırdığını ifade etti.

Veli Ağbaba’nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

“Muhtarlarımızın birçok sorunu var ancak bu sorunları çözme iradesi gösterilmiyor. Bugüne kadar muhtarlarımız için partiler olarak birçok çalışma yaptık. Muhtarların maaşlarının mutlaka asgari ücret kadar olmasını savunduk. 2015’te asgari ücret için ilk teklifi verdiğimizde 'Muhtarlara kaynak yok' dediler ama kaynağın olduğu ortaya çıktı.

Muhtarlar bugün asgari ücret kadar maaş alıyorsa onu da kime borçluyuz? Bizim sayemizde, Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. Muhtarlarımızın çeşitli problemleri var, onları da inşallah çözeceğiz. Bütçe meselesini çözeceğiz, muhtarların elemanı olmalıdır onu çözeceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi, her muhtara vermiyorsa bile hiç olmazsa Muhtarlar Derneği’ne bile eleman verse muhtarlarımız da burada daha rahat çalışır.”

"İLÇE BELEDİYŞELERİNİN YETKİLERİ ARTIRILMALI"

Büyükşehir Yasası çıktığı zaman CHP olarak bütün her yere sandık kurduk, kamuoyu yoklaması yaptık. Büyükşehir Yasası’nın bazı maddelerine çok muhalefet ettik ve ne kadar haklı olduğumuz şimdi ortaya çıktı. AKP, Büyükşehir Yasası’yla ilgili şimdi çeşitli değişiklikler yapmaya çalışıyor. Bu mesele mutlaka bütün siyasi partilerle konuşarak, uzlaşarak yapılmalıdır. 'Ben bilirim, ben yaparım' deyince bu tür sorunlar çıkıyor.

O kadar ilginç bir yasa var ki örneğin her şeye büyükşehir bakıyor. İlçe neye bakıyor? İlçe belediyesinin sadece çöp toplama görevi var. Arapgir, Arguvan ya da Darende’nin bir muhtarının bir sorunu olduğunda ilçe belediyesine gidiyor. Mezarlık hizmeti dahil her şey büyükşehirlere bağlı. Defin işlemlerini Büyükşehir meclis kararıyla belediyelere devretmiş ama araç veriyor mu, hayır. Bu hizmeti ilçe belediyesi yapıyor. Peki ilçe belediyesinin bir yere mezar eşmek için kepçe göndermemesi gibi bir durum olabilir mi? Bu nedenle bu yasanın acilen değişmesi lazım, ilçe belediyelerinin bazı yetkilerinin arttırılması lazım.

"YASADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE CHP’Lİ BELEDİYELER ROL MODEL ALMALI"

Malatya Büyükşehir Belediyesi hala Malatya’da etkili değil. Muhtarlarımız söyledi, hala Sulama Daire Başkanlığı yok, kurulmamış. Su deyince akla şehir merkezinde musluktan akan suyun dışında hayvanların kullandığı su var, tarımda kullandığınız su var. Bunların hiçbiri maalesef çözülemiyor. Hala daha 'Malatya Büyükşehir’de bütçe yok' diyorlar. Büyükşehir Yasası’na ilişkin bizim de çalışmamız var.

Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 65’ini CHP’li belediyeler yönetiyor. Yeni çalışmayla CHP’nin kazandığı büyükşehirlerde, yetkileri tırpanlanılmamalı. Değişiklikler Türkiye’nin sorunlarını çözecek şekilde düşünülmeli. Türkiye’de tarımla ilgili büyükşehirlerimizin de yapmış olduğu çok önemli uygulamalar var. Hem çiftçi para kazanıyor hem belediye para kazanıyor. Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerimizin çalışmaları umarız model olarak uygulanır.”