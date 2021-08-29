CHP'li Ağbaba: Asgari ücretin 5'te 1'i okul harcamasına gidiyor

29 Ağustos 2021 Pazar, 11:24

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye’de salgın sürecinde eşitsizliğin en çok yaşandığı alanın eğitim olduğunu savundu.

Öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışının yüzde 74'ü bulduğunu bildiren Ağbaba, “Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 lira; asgari ücretlinin maaşının beşte biri okul harcamasına gidiyor” dedi.

Ağbaba, kırtasiye malzemelerinin 2019 ve 2021 yıllarındaki fiyatlarını karşılaştırdı. Buna göre; bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğunu gözlemlendi.

Ağbaba, “Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 lirayken iki yıl önce bu tutar ortalama 378 liraydı” açıklaması yaptı.

Asgari ücretli ailelerin uzaktan öğrenim sürecinde yaşadığı ekonomik sıkıntıyı şimdi yüz yüze eğitimin başlayacağı yeni dönemde de yaşayacağını ifade eden Ağbaba, “Okul çantası ve içindeki zorunlu araç gereçlerin 2019 a göre en az yüzde 37 oranında zamlanarak arttığını düşündüğümüzde, dar gelirli ailelerin çocukları, eğitim hayatına ekonomik anlamda bir adım geride başlamaktadır” dedi.

Ağbaba'nın açıklamış olduğu 2019-2021 okul araç ve gereçleri fiyat listesi şöyle: