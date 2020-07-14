CHP'li Ağbaba: İşsizlik sigortası işverene gitti ama istihdam kaybı engellenemedi

14 Temmuz 2020 Salı, 12:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Haziran ayı İşsizlik Sigortası Fonu verileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Fonun Haziran Bülteni’ne göre Nisan-Haziran 2020 dönemlerinde nakdi ücret desteği almaya hak kazanan 1 milyon 705 bin 147 kişiye toplam 2 milyar 801 milyon 754 bin lira ödeme yapıldı.

Bu verilerden yola çıkan Ağbaba, işçilere gereken ödemelerin yapılmadığını ifade ederek, "Ücretsiz izin uygulaması ile günlük 39 lira yani aylık bin 177 liraya muhtaç bırakılan milyonlarca çalışana bu süreçte bu para bile çok görülmüştür. Fon’da yer alan bilgilere göre nakdi ücret desteğine çıkartılan işçilere aylık bin 177 lira değil, ortalama her bir işçiye aylık 547 lira verilmiştir" dedi.

Ağbaba fondan patronlara verilen desteğin 2.2 kat arttığının altını çizerek, "İşverenlere son 6 ayda teşvik ve destek gelirleri adı altında 9,3 milyar lira, aktif işgücü programlarından 1,9 milyar lira ve işbaşı eğitim programları kapsamında 1,5 milyar lira yani toplamda 12 milyar 767 milyon lira para aktarıldı" ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrasında işsizliğin de giderek arttığını kaydeden Ağbaba, TÜİK’in verilerinde istihdamdaki azalmayı işaret etti: "İstihdamı korumak ve arttırmak amacıyla işverenlere 12,7 milyar lira para aktarılmasına karşın TÜİK işgücü verilerine göre ise istihdam Ocak ve Nisan ayları arasında 1 milyon 652 bin kişi azaldı. Son 6 ayda işsizlere işsizlik ödeneğinden toplam 5 milyar 616 milyon lira ödenirken, işverenler fondan işsizlere göre 7,1 milyar lira daha fazla yararlandı."

İŞKUR’a başvuranların yüzde 65’nin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığını açıklayan Ağbaba, şunları belirtti: "Başvuran 919 bin kişiden sadece 319 bin kişinin ödenekten yararlandığı görülmektedir."