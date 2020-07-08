CHP’li Ağbaba’dan Bakan Varank’a: “Sanayi istihdamında yaşanan 191 bin kişilik düşüşün sebebi nedir?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Ağbaba, önergede, yılın ilk 6 ayında 583 fabrika açtıklarını söyleyen Bakan Varank’a “Bu fabrikalarda kaç kişi istihdam edilmektedir, 2020 yılının ilk 6 ayında sanayi istihdamında yaşanan 191 bin kişilik düşüşün sebebi nedir?” sorularını yöneltti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, açılan yeni fabrikalara rağmen sanayideki istihdamın düştüğünü belirterek, “Aralık 2019’da sanayide istihdam 5 milyon 699 bindi. Bu sayı Mart ayı işgücü verilerine göre 5 milyon 508 bine geriledi. 583 yeni fabrika açılmasına rağmen sanayi istihdamında 191 bin düşüş yaşanıyor. Aralık 2019’da yüzde 77 olan kapasite kullanım oranı Haziran 2020 itibariyle yüzde 66’ya kadar düştü. Bu dönemde kapanan fabrika sayısının da açıklanması gerekiyor. Şirketler borç batağında debelenirken, işsiz sayısı her geçen gün hızla artarken, ‘Sanayide işler yolunda gidiyor’ algısı yaratmaya çalışmak halkı yanıltmaktır” dedi.
CHP’li Ağbaba’nın Bakan Varak’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle;
-Kurulan bu fabrikaların tam listesi nedir?
-Bu fabrikalar hangi il ve ilçelerde kurulmuştur?
-Fabrikalar hangi sektörlerde üretim yapmaktadır?
-Fabrikaların kaç tanesi kamuya kaçı özel sektöre aittir?
-Son 30 senede yıllık bazda Türkiye’de kurulan fabrika sayısı nedir?
-Bu fabrikalarda kaç kişi istihdam edilmektedir?
-2020 yılının ilk 6 ayında kapanan fabrika sayısı kaçtır?
-2020 yılının ilk 6 ayında sanayi istihdamında yaşanan 191 bin kişilik düşüşün sebebi nedir?
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