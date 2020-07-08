CHP’li Ağbaba’dan Bakan Varank’a: “Sanayi istihdamında yaşanan 191 bin kişilik düşüşün sebebi nedir?"

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, açılan yeni fabrikalara rağmen sanayideki istihdamın düştüğünü belirterek, “Aralık 2019’da sanayide istihdam 5 milyon 699 bindi. Bu sayı Mart ayı işgücü verilerine göre 5 milyon 508 bine geriledi. 583 yeni fabrika açılmasına rağmen sanayi istihdamında 191 bin düşüş yaşanıyor. Aralık 2019’da yüzde 77 olan kapasite kullanım oranı Haziran 2020 itibariyle yüzde 66’ya kadar düştü. Bu dönemde kapanan fabrika sayısının da açıklanması gerekiyor. Şirketler borç batağında debelenirken, işsiz sayısı her geçen gün hızla artarken, ‘Sanayide işler yolunda gidiyor’ algısı yaratmaya çalışmak halkı yanıltmaktır” dedi.

