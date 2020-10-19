CHP'li Ağbaba'dan kişi başına düşen milli gelir tepkisi: 1999 krizinden bile daha fakir hale geldik

19 Ekim 2020 Pazartesi, 20:18

Kişi başına düşen milli gelirdeki düşüşün devam etmesine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ağbaba, "TÜİK'in yaptığı onca revizyona rağmen, kişi başına düşen milli gelirde düşüş sürüyor. IMF verilerine göre Türkiye, 2006 yılı seviyesinin de altına düşecek. 1999 yılında dünyada 66. sırada olan ülkemiz şimdi 79. sıraya geriledi. 1999 krizi koşullarından bile daha fakir hale geldik" diye konuştu.







