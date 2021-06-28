CHP'li Ağbaba'dan Paramount Otel göndermeli MKE tepkisi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 18:58

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) şirketleştirilmesinin önünü açan kanun teklifi üzerinde konuştu. Ağbaba, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda, "Tank Palet’i satmak vatana ihanettir. Bir tabur asker neyse Tank Palet de odur dedik. Tank Palet satıldı. MKE satılır mı satılmaz mı? Bal gibi satılır" dedi.

Ağbaba, şunları söyledi:

“Tank Palet’in özelleştirilmesi akla ve hayale gelmez. Hele hele kendisini yerli ve milli söyleyenlerin cesaret edebileceği bir şey değil. Cumhurbaşkanı, ‘özelleştirme diye bir şey yok’ diyor. Biz, doğruları öğrenmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı’ndan alamıyoruz. Doğruyu bir bant kaydında AKP MYK Üyesi Ethem Sancak anlatıyor. Diyor ki, ‘Reis bana buranın yüzde 51’ini verdi. Katar’da bir ortak buldum’ diyor. Tank Palet’i Katarlılara teslim ettiler. Tank Palet’i satmak vatana ihanettir. ‘Bir tabur asker neyse Tank Palet de odur’ dedik. Tank Palet satıldı. MKE satılır mı satılmaz mı? Bal gibi satılır.”

Reza Zarrab’ın Türkiye’yi esir ettiğini söyleyen Ağbaba, şöyle konuştu:

“Bu topraklarda milli ve yerli olduğunu iddia eden 28 yaşında birisi geliyor. İran’dan Türk vatandaşlığı veriyorlar. Sonra Bakanların yarısının maaşını o verdiği ortaya çıkıyor, Reza Zarrab. O şehit kanlarıyla sulanan Türk bayrağı Reza Zarrab’ın pisliklerini örtmek için kullanılıyor. O adam burada evlendirildi. Kaçtı Amerika’ya gitti. Reza Zarrab’ın kaçak penceresi sökülemedi, yerli ve milliler.”

“TÜRK BANKALARININ KUCAĞINA ATILDI”

Ağbaba, Türk Telekom’un Hariri ailesine satışıyla ilgili de şunları söyledi:

“Türk Telekom bizim tarihimizde görmüş olduğumuz en büyük yolsuzluktur. 15 yıl önce 6,5 milyar dolara Lübnanlı Hariri ailesine satılıyor. Satılırken borcu yok. Kasasında tam 2 milyar dolar var. 2005-2015 arasında 14 milyar dolar kar etmiş net. 2016’ya dek 12,6 milyar dolar olarak temettü ödendi. Hariri bu temettünün 7 milyar dolarını cebe attı. Satılırken borçsuz Telekom 3,5 milyar dolar borçlandırıldı. Türk Telekom Türk bankalarının 5 milyar dolar borçla kucağına atıldı. Hariri geliyor ve hala Cumhurbaşkanı’yla görüşebiliyor. Bir kez değil iki kez görüşüyoruz.”

“PARAMOUNT OTEL SOSYAL TESİSLERİNİZE DÖNÜŞTÜ”

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Korgeneral Yavuz Türkgenci’nin Sezgin Baran Korkmaz ile Paramount Otel’de 2017’de aynı masada çekilen fotoğrafını gösteren Ağbaba, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’a şu soruyu sordu:

“Bu sezgin Baran Korkmaz bir zamanlar itibarlı bir adamdı nezdinizde. Uçağına biniyordunuz. Otelinde kalıyordunuz. Paramount Otel’i adeta sizin sosyal tesislerinize dönüştürüldü. O yüzden devletin stratejik kurumlarını özelleştirirken daha dikkatli olmak lazım. Bu resimde Savunma Sanayi Bakanı’yla aynı masada oturmaya yorumlarınız nedir merak ediyorum?”