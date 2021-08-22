CHP'li Akın 'Ülkenin ihtiyacı var' deyip ekledi: Herkes seçim istiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İnşallah seçim olur. Bu ülkenin artık seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda iktidardakiler zaten ülkeyi yönetmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Burhaniye 2. Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde yapılan "Enerjide Yeşil Dönüşüm ve Türkiye" konulu söyleşide dikkat çeken açıklamalar yaptı. Burada erken seçim olması gerektiğini söyleyen CHP'li Akın, "İnşallah seçim olur. Bu ülkenin artık seçime ihtiyacı var. Çünkü şu anda iktidardakiler zaten ülkeyi yönetmiyor" düşüncesini dile getirdi.
"SAVRULAN BİR TÜRKİYE HALİNE GETİRDİLER"
"İnşallah seçim olur' kelimesini gittiğimiz bütün illerde duyuyoruz. Herkes seçim istiyor, çünkü artık ülkeyi yönetemeyen ve Genel Başkan’ımızın da dediği gibi savrulan bir Türkiye haline getirdiler. Yarın seçim olsa Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla seçime hazır. Seçim bildirgesi çalışmalarımızı uzun zamandır yapıyoruz" diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN YEŞİL MUTABAKATINI BİZ YAPACAĞIZ"
Yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Akın, doğanın korunması vurgusu yaptı ve şunları kaydetti: Doğanın da bize dayattığı gibi, ‘benimle oynama yakarım sizi, benimle oynamayın hasta ederim sizi’ dediği gibi, ‘benim yollarımla, havzalarımla oynamayın, yataklarımla oynamayın, sizi ezip geçerim’ dediği gibi bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var bir kere, bu kesin.
Biz de yeşil dönüşüm adı altında çalışmamızı yaptık. Bir kere dünyada artık bir yeşil dönüşüm var. Bütün dünyada var. Avrupa'da yeşil mutabakat var. Şunu net olarak söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi ve millet ittifakı olarak, hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Türkiye'nin yeşil mutabakatını biz yapacağız.
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