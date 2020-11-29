CHP’li Alban, Marmaris’teki ‘Yazlık Saray’ için yanıt alamadı: ‘Hani bu saraylar milletindi?’

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

CHP’li Alban, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında mektubu bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a verdi. Alban’ın mektubunda, Marmaris’te bulunan ve kamuoyunda “Yazlık Saray” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Yazlık Yerleşkesi hakkında yeterli bilgi olmadığına dikkat çekti. Milletin vergileriyle imar edilen bu “Yazlık Saray”ın yapımı için bütçeden ne kadar TL veya döviz cinsinden para harcandığının merak konusu olduğuna dikkat çeken Alban, yine bu yerleşkenin ne kadarlık bir alana kurulduğu, içinde bulunan bina, oda, havuz vb. sayısının da tartışmalara konu edildiğini bildirdi.

Alban, Anayasanın 98. maddesi gereğince, bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanarak Oktay’a, bu tesis hakkında yönelttiği sorulara yanıt alamadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Bu yapılan eserler, yapılan binalar bizim şahsi malımız değil, milletindir” dediğine işaret eden Alban, şöyle devam etti:

“Bu söyleminizden yola çıkarak, Muğla ilini temsil eden bir milletvekili olarak, Marmaris’te yaşayan vatandaşlarımızla birlikte bu Yazlık Saray’ı ziyaret edip, görmek istiyoruz. Gördüklerimizi, milletimizle paylaşmak istiyoruz. Yok, eğer ‘Burası millete kapalı, ziyaret edemezsiniz’ diyorsanız, buranın şahsınıza ait olduğunu düşünüp, adınıza düzenlenmiş tapusunu görmek istiyoruz. Halihazırda TBMM’de 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, milletimizin vergilerinin nereye, ne şekilde harcandığının hesabının yapıldığı aralık ayı içinde, ziyaretimiz için randevu vermenizi talep ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Alban, komisyonda yaptığı konuşmada da Okluk Koyu’ndaki “Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı” hakkında kamuoyunun hiçbir bilgisi olmadığını belirterek, “Hükümetiniz buraya, adeta bir ‘hayalet sarayı’ muamelesi yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, size verdiğimiz soru önergesine yanıt gelmedi” dedi. Alban, Marmarisliler başta olmak üzere halkın burayı görmek istediğini ancak “yasak” denildiğini söyledi. Denizden de yolun kestirildiğini belirten Alban, sadece yerleşkenin bulunduğu koyun değil diğer tüm alanların da deniz trafiğine kapatıldığını kaydetti.

BALIKÇILAR KORKUYOR

Alban, “Balıkçı tekneleri, ateş açarlar diye yollarını değiştiriyorlar. Kendi milletinden, kendi vatandaşından bu kadar ürkecek, korkacak ne var, yoksa içinde gizli bir şeyler mi saklıyorsunuz, bu gizlilik niye?” sorularını yöneltti. Aynı bölgede 65 hektar alanın kamulaştırıldığını dile getiren Alban, “O insanların gözlerinden yaşları niye akıttınız Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Bu insanların sizin üzerinizde hakkı var, orada yetimin hakkı var, insanlar ağlıyor orada. Burayı da mı Katar Emiri’ne satacaksınız acaba, yüzde 10’unu ona mı vereceksiniz, onun için mi kamulaştırdınız?” diye konuştu.