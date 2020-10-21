CHP'li Ali Fazıl Kasap usulsüzlüğü ortaya çıkardı: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir

21 Ekim 2020 Çarşamba, 18:30

CHP’li Kasap, Bakanlığın, engelli sağlık kurulu raporu bulunmadığı ve engelli olmadığı halde son 2 yılda 6.9 milyar lira usulsüz ödemede bulunmasına ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kasap, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı sistemine göre, engelli sağlık kurulu raporu bulunmadığı ve engelli olmadığı halde son 2 yılda 6.9 milyar lira usulsüz ödeme yapıldığını ve bu ödemelerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik seçimin yapıldığı 2018 yılına denk geldiğini belirtti. Kasap, usulsüz ödemelerle ilgili sorusuna, Bakanlığın CİMER aracılığıyla “Usulsüz yapılan ödemeleri takip altına aldık” yanıtını verdiğini bildirerek, “Sayıştay bunun aksine, son 3 yılda yapılan usulsüz ödemelerden alınması gereken 685 milyon 860 bin TL tutarındaki kamu alacağının tahsilinden vazgeçilerek mevzuata aykırı olarak silindiğini ortaya çıkardı” dedi.

“5 BAKANLIK BÜTÇESİNDEN DAHA FAZLA”

Kasap, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kamu zararına uğratıldığını belirterek, “Cari açığın 240 milyar TL’ye ulaştığı bir ortamda Aile Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere 5 Bakanlığın bütçesinden daha fazla usulsüz ödeme yapmıştır. Kime verildiği belli olmayan 6 Milyar 917 Milyon TL’yi buharlaştıranlar yeri geldiğinde tüyü bitmemiş yetimin hakkından bahsederler, yolsuzlukla mücadele için geldiklerini söylerler ama görünen o ki yolsuzluğun en alasını şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle yapmışlardır. Buradan soruyorum; engelli olmadığı halde bu para kimlere verilmiştir? Aile Bakanı ve ilgili tüm bürokratlar derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.