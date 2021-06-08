CHP'li Ali Mahir Başarır, Demirören'in işlediği suçları anlattı: "Banka dolandırıcılığı yaptılar. 'Ticari sır' denildi"
Demirören’in Ziraat Bankası’na ödeme yapmadığına yönelik olarak ortaya atılan iddiaya değinen CHP'li Ali Mahir Başarır, “Ziraat Bankası cevap versin” diyerek sorular yöneltti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı 9. videoyu Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi.
Demirören ve Ziraat Bankası'na yönelik açıklamalarda bulunan Başarır, "Biz uzun süredir bu iddiaları ortaya koyuyoruz. Mesela 3 yıl önce Demirören'in ne hakla Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldığını sorduk. Banka ne dedi, 'ticari sır' dedi. Çiftçinin parası, halkın parası ticari sır olur mu? Burada Demirören banka dolandırıcılığı suçunu işlemiştir. Çok kısa bir süre içerisinde suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
"ZİRAAT BANKASI YÖNETİMİ BU SORULARA CEVAP VERSİN"
Ziraat Bankası yönetimine sorular yönelten Başarır, "Demirören ne kadar kredi çekti? Ödeme yapıldı mı? Yapılmadıysa, suç duyurusunda bulunulup icra takibine geçildi mi?" diye sordu.
"Eğer Ziraat Bankası bunları yapmamışsa, o da görevi suistimal suçunu işlemiştir" diyen Başarır, "Çiftçi, traktörünü, samanını ödemediği zaman gelirine icra yoluyla el koyuyorsunuz. Tarlasına el koyuyorsunuz. Kim Demirören? Sülük gibi yapıştılar ülkenin başına" ifadelerini kullandı.
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