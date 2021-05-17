CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı 'Sedat Peker' iddiası

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:13

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de ekranlara gelen Medya Mahallesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı son video hakkında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sen Sedat Peker'e koruma verdin, yurt dışına beraber yolladın. Sen ona çakar verdin" diye seslenen Başarır, "Buradan ilk kez söylüyorum. Açıkla ya da istifa et. Jammer (sinyal kesici) verdin sen ona jammer! İki tane... Organize suç örgütü pisliği diyor ya... Onun telefonu kayda alınmaması için jammer verdin sen. Sen öyle bir bakansın" diye konuştu.

"Sen benim genel başkanımı, pırıl pırıl gazeteleri karıştırma. Emniyet'in kayıtlarında var. İnkar etme, senin polisin söyledi. Jammer verdin. Niye? Takip edilmesin, dinlenmesin diye... Onurlu bakan, şerefli bakan, haysiyetli bakan. Çık bunları açıkla..." diyen Başarır, "İnanın sinirim kalkıyor bu konu geldikçe" ifadelerini kullandı.