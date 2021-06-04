CHP'li Başarır'dan olay yaratacak yeni pankart

04 Haziran 2021 Cuma, 16:20

İzmir’de bugün Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinliğe katılan CHP’li Başarır, sonrasında CHP Karşıyaka İlçe Başkanı, gençlik kolları başkanı ve üyeleri, CHP Mezitli İlçe Başkanı ve partililerle birlikte Naldöken Köprüsü’nde “Fakirler Kurdu, Mafyalar Çaldı. Her ay 10 bin doları hangi siyasetçi aldı?” yazılı pankartı açtılar.

“GÜZEL İZMİR’DEN SORUYORUZ; AYLIK 10 BİN DOLARI HANGİ SİYASETÇİ ALDI?”

Pankartın asılmasından sonra açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

“Fakirler kurdu, zenginler çaldı. 10 bin dolar aylığı mafyadan hangi siyasetçi aldı? Açıklamadıkları sürece Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu suça ortaktır. Şimdi, güzel İzmir’den soruyoruz 10 bin dolar aylığı hangi siyasetçi aldı?”

Daha önce de Boğaziçi köprüsünden, CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sera Kadıgil Sütlü ile “128 Milyar Dolar Nerede?” sorulu pankartı açan CHP’li Başarır, “Herkes soruyor; il, ilçe başkanlarımız soruyor, bizler halkımız adına soruyoruz, 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kim?” dedi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç ise “128 milyar doları sorduk, cevap vermediler en azından 10 bin doların cevabını versinler” diye konuştu.