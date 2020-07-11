CHP'li Ali Mahir Başarır'dan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a tepki: Ne sıfatla?

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:35

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 25. maddesi üzerine söz aldı. Başarır, “Siz sürekli siyasallaşan bir barodan bahsettiniz. 2010 yılı Çankırı Baro Başkanı İdris Şahin, aynı zamanda AKP İl Başkanıydı. Madem baroların siyasallaşmasından bu kadar rahatsızdınız neden Genel Başkanınız birinden birini istifa ettirmedi? Yozgat Barosu Başkanınız, şu anda Milletvekili Yusuf Başer, aynı zamanda partinizde yönetici olarak görev yapmıyor muydu? Baroların manevi değerleri zedelediğini söylediniz. Şimdi, size sormak istiyorum: Herhâlde büyükelçilik önemli bir görev. Bu ülkede dinle dalga geçen, ‘makara baraka’ diyen bir bakanınızı Prag'a büyükelçi yapmadınız mı? TRT'de, 80 milyonun izlediği Türkiye'nin kanalında İstanbul seçimlerini kazanmak adına Osman Öcalan'ı çıkarmadınız mı siz? Neden barolara bu lekeyi sürüyorsunuz” diye sordu.

"FETÖYLE ATADIKLARINIZ TERÖRİST SIFATIYLA YARGILANIYOR"

Başarır, "‘Baroların teröristlerle ilişkileri var.’ Bakın, şunu söyleyeyim: Ben bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde terörist sıfatıyla yargılanan bir baro başkanı görmedim ama 2010 yılından sonra FETÖ'yle ortaklaşa atadığınız 3 bin hâkim bugün terörist sıfatıyla yargılanıyor. Şimdi, bu lekeleri neden barolara sürüyorsunuz” diye devam etti.

"DÖNÜP AYNAYA BAKIN"

Başarır, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın “Kanun geçerse İstanbul Barosu’ndan istifa edip ilk kurulacak baroya üye olacağım” ifadelerini anımsatmasıyla Turan, “İnşallah, inşallah” dedi. Başarır, “Ne sıfatla, ne sıfatla” diye sert çıkıştı. Turan ise “Kur baroyu, sana destek olayım ben” dedi. Başarır, “Peki, avukatlık mesleğinden hâkimliğe geçen, savcılığa geçen bu insanları Bülent Turan'ın bu yaklaşımı töhmet altında bırakmayacak mı? Siz, siyasallaşan yargıya bir bakın. İstanbul'daki seçim hâkimlerinin hepsini dağıttınız. İşte size siyasallaşan bir yargı. Baroyu da aynı duruma düşürüyorsunuz, barolara laf söylerken dönüp bir aynaya bakın” karşılığını verdi.