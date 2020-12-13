CHP'li Ali Mahir Başarır'ın annesi yaşamını yitirdi
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın annesi Gülseren Başarır hayatını kaybetti.
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'ın annesi Gülseren Başarır'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ölüm haberini, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından duyurdu.
Deniz Demir attığı tweette şu ifadeleri kullandı:
"Mersin Milletvekilimiz ve Parti Meclisi Üyemiz Ali Mahir Başarır’ın annesi Gülseren Başarır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vekilimizin acısını paylaşıyor, sabır diliyorum."
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