CHP'li Alpay Antmen: "AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi"
AKP Sözcüsü Ömer Çelik göçmen dalgası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamasının ardından CHP'li vekil Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ömer Çelik ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE GÖÇMEN KAMPI DEĞİLDİR"
Son günlerde yoğun şekilde yaşanan göçmen dalgası ile ilgili de konuşan Çelik, " Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir. Daha fazla göç yükünü de kaldıramaz"dedi.
Ömer Çelik'in bu ifadesinin ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi. Çelik'in sözlerinin ardından bir açıklama da Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den geldi.
Antmen, "AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi" ifadelerini kullandı.
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